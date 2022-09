Où en est Sambi Lokonga ? La concurrence à Arsenal freine la progression du Belge

Dans les joueurs belges à sélectionner pour la Coupe du monde, Albert Sambi Lokonga n'en fait plus partie. Le milieu de terrain d'Arsenal est également dans une position difficile dans son club, compte tenu de la concurrence.

L'an dernier, Anderlecht a vendu son talent de 22 ans à Arsenal pour 17,5 millions d'euros. Après un début prometteur, il est devenu de plus en plus difficile pour le médian de forcer des minutes de jeu. En février et mars, par exemple, il est resté sur le banc pendant huit matchs sans jouer une seule minute. Cette saison n'est pas beaucoup mieux.

Sur les huit matchs de Premier League, il a participé à cinq d'entre eux, dont trois en tant que remplaçant. Les deux places de titulaire qu'il a obtenues l'ont été après la blessure de Thomas Partey, pièce centrale des Gunners dont la valeur marchande s'élève à 50 millions d'euros. Une fois que le Ghanéen a repris sa place dans le onze de départ, Sambi a dû se contenter d'un autre court remplacement.

La concurrence colossale au milieu de terrain a fait que l'ancien talent d'Anderlecht n'a pas trop progressé l'année dernière. C'est aussi la conclusion que Roberto Martinez a tirée lorsqu'il l'a appelé pour en mars. Le sélectionneur national s'attendait à ce qu'il ait déjà progressé chez les Gunners.

Mais on sait combien les places y sont chères. Après tout, aux côtés de Partey, on retrouve Granit Xhaka. Le milieu de terrain suisse est aux côtés de Kevin De Bruyne en termes d'occasions créées pour son équipe. Il est donc indélogeable. Ce n'est que lorsque Partey ou Xhaka sont blessés ou remplacés par Mikel Arteta que Sambi a ses chances.

Sera-t-il là ce week-end contre Tottenham, car Partey est assez incertain après la trêve internationale. Arsenal est au sommet en ce début de saison et c'est à Sambi de se montrer lorsqu'il obtient des minutes.