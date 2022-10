🎥 Leandro Trossard, déchaîné, claque un triplé face à Liverpool !

En ce 1er octobre 2022, Leandro Trossard a illuminé tout Anfield.

Leandro Trossard, depuis quelques mois, c'est la très très grande classe. Le petit ailier de Brighton l'a encore confirmé ce samedi, face à Liverpool, et de quelle manière. Le Belge a tout simplement été inarrêtable à Anfield. En moins de 20 minutes, Brighton menait déjà 2-0 grâce à deux réalisations pleines de lucidité de son numéro 11. Trent Alexander-Arnold, qui s'est fait ridiculiser sur le premier but, va faire des cauchemars de l'ancien d'OHL et de Genk.

Alors que Liverpool avait remonté le score de façon spectaculaire grâce à Firmino puis un csc de Webster, Trossard a repris à la 83e un centre de Minamino et a arraché le point du nul. Tout simplement stratopshérique.

3⃣-3⃣ | LEANDRO TROSSARD ENCORE !! Le belge est tout simplement inarrêtable 😱 et s'offre un triplé pour permettre à Brighton de rêver du point du nul 🤩🔥🇧🇪#PL #PremierLeague #LIVBHA pic.twitter.com/HOfKD2BLoK — VOOsport (@VOOsport) October 1, 2022

Dans les autres rencontres de la journée, on soulèvera qu'Amadou Onana, déjà très bon face aux Pays-Bas, a délivré un assist lors de la victoire d'Everton face à Southampton (1-2).

Les autres résultats de cet après-midi en Premier League :

Bournemouth 0-0 Brentford

Crystal Palace 1-2 Chelsea

Fulham 1-4 Newcastle