Le beau geste du Stade Rennais envers les réfugiés ukrainiens avant la réception du Dynamo Kiev

Le Stade Rennais reçoit le Dynamo Kiev ce jeudi en Europa League, et a décidé d'accueillir des réfugiés ukrainiens gratuitement pour la rencontre.

C'est une belle initiative lancée par Rennes, à l'occasion de la réception du Dynamo Kiev ce jeudi en Europa League. Le club breton a ainsi décidé de délivrer 200 invitations aux réfugiés ukrainiens via les associations de soutien à l'Ukraine telles que All Behind Ukraine, rapporte L'Equipe. La présidente de l'association assure que la demande a été très élevée, "mais qu'il est impossible de satisfaire tout le monde".

Le Stade Rennais compte 4 points sur 6 en Europa League, tandis que le Dynamo Kiev a perdu ses deux rencontres jusqu'ici, face à Fenerbahçe et Larnaca.