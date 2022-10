Xavi enrage: "On a vécu une injustice"

Le FC Barcelone a été défait sur la pelouse de l'Inter Milan, ce mardi soir.

Si le Barça cartonne en championnat, les temps sont plus compliqués en Ligue des Champions. Les Catalans ont été défaits sur la pelouse de l'Inter Milan ce mardi soir (1-0) et occupent la troisième place du groupe à mi-parcours. En fin de rencontre, Denzel Dumfries a été l'auteur d'une faute de main dans la surface de réparation. Pas suffisant selon l'arbitre pour siffler une faute de main et un penalty, ce qui fait particulièrement enrager Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone.

"Je suis fâché. Je suis énervé à cause de la situation qu'on a vécue, c'est une injustice. J'ai dit hier que les arbitres devaient parler, s'expliquer, parce qu'on ne comprend rien. Dans le jeu, on s'est réveillé tard, on a été bon sur les 20 dernières minutes, on a manqué de dynamisme pendant la majorité du match. On a eu des occasions, pas matérialisées"