Bonne nouvelle pour Benzema et le Real Madrid

Du haut de ses presque 35 ans, Karim Benzema est toujours le grand patron de l'attaque du Real Madrid. Après une saison 2021-2022 qui pourrait lui offrir le Ballon d'or, l'international français devrait recevoir une bonne nouvelle de la part de son club.

En effet, selon Fabrizio Romano, KB9 devrait prolonger d'un an son contrat avec le Real Madrid. Son bail actuel courant jusqu'en juin 2023.

Une prolongation dans la lignée de celle de Luka Modric, lui aussi âgé de plus de 30 ans.

Real Madrid are set to complete the agreement with Karim Benzema to extend his contract until June 2024. 🚨⚪️ #RealMadrid



Real expect Benzema to be Ballon d’Or winner — also celebrating his incredible year with new contract. pic.twitter.com/HUT0cd0AdZ