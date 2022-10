🎥 Le match Malmö - Union Berlin a été interrompu

La cause de cette interruption : des engins pyrotechniques provenant de la tribune où se trouvaient des fans de l'Union Berlin ont été jetés en direction des supporters locaux ainsi que sur le terrain. Des vidéos montrent ces projectiles s'échouant non loin des joueurs. Les forces de l'ordre ont été déployées.

Le club suédois a publié un communiqué où ce dernier explique "regretter profondément la situation".

"Les événements de ce soir sont quelque chose que nous n'avons jamais vu de près auparavant, quelque chose qui n'a pas sa place dans notre stade ou dans n'importe quel stade du monde et nous nous distançons clairement de ces actions illégales qui ont mis d'autres personnes en grand danger", poursuit ce communiqué incendiaire - sans mauvais jeu de mot.

L'Union Berlin s'est finalement imposée 0-1. Les Berlinois sont 3e de leur groupe d'Europa League, dominé par l'Union Saint-Gilloise après sa victoire (1-2) à Braga.

Scary scene in the Europa League match between Malmo and Union Berlin. pic.twitter.com/FT2d7rXxFY