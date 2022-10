🎥 L'horreur pour des supporters du PSG à Benfica : "On a subi des attouchements"

Si la mauvaise soirée du PSG s'arrêtait au 1-1 face à Benfica mercredi, tout le monde pourrait passer au-dessus. Cependant, des faits bien plus graves ont été mis en lumière quelques jours après la rencontre.

En effet, au micro de RMC Sports, un membre du collectif Ultra Paris a dénoncé des actes odieux de la part de la sécurité du stade. "Le stadier est arrivé vers moi, tire mon short vers le bas et commence à soulever mon caleçon. Il avait les mains à l’intérieur de mon caleçon et c’était un palpage de mes organes génitaux. J’ai encore la voix qui tremble", confie-t-il en ajoutant que tout cela était aussi mis en place chez les femmes.

"On peut clairement parler d’attouchement sexuel", ajoute le supporter parisien.

Le problème aurait été remonté du côté de l'UEFA par l'association Football Supporters Europe.

ūüó£ "Un stadier me tire le short vers le bas, commence à soulever mon caleçon et me palpe les organes génitaux. On a subi des attouchements. Ca ne doit pas être passé sous silence"



Le témoignage glaçant de Paulo, supporter du PSG, sur sa fouille inadmissible à Lisbonne. pic.twitter.com/nqzKHMkhkX