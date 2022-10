LaLiga : Carrasco et Witsel vainqueurs avec l'Atlético, Ramazani monte au jeu avec Almeria

Il y avait des Belges dans les deux rencontres de LaLiga s'étant tenues en début d'après-midi.

Almeria recevait le Rayo Vallecano, et le jeune belge Largie Ramazani était sur le banc pour le début de la rencontre. L'UD Almeria a fait la différence en première période : Robertone, Babic et Touré portaient le score à 3-0 à la pause. Ramazani ne montera au jeu qu'à la 79e minute de jeu, et Almeria tremblera un peu puisque le Rayo fera 3-1 avant l'expulsion d'Embarba à la 87e. Sans conséquences pour les locaux.

L'Atlético Madrid, de son côté, recevait Gérone et l'a emporté 2 buts à 1 grâce à un doublé d'Angel Correa, au début de chaque période. Axel Witsel, au milieu de terrain, et Yannick Carrasco étaient tous deux titulaires.