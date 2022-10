🎥 La drôle d'expulsion de Sergio Ramos, qui le fait entrer dans l'histoire

Sergio Ramos a vu rouge ce samedi en d茅placement 脿 Reims. Les circonstances de son expulsion ne plaisent pas au PSG.

Sergio Ramos ne changera plus : à 35 ans, le vétéran a pris le...28e carton rouge de sa carrière ce samedi. Et l'un des plus étranges : d'abord averti, Ramos s'est approché de l'arbitre pour protester...et a pris un second carton. Les joueurs du PSG ont protesté, notamment à la pause : Marquinhos, capitaine, se demandait ainsi "s'il y a quelque chose de personnel" de la part du corps arbitral.

馃珎 | Sergio Ramos est réuni avec son meilleur ami : le carton rouge. 馃煡 #SDRPSG pic.twitter.com/PU1esPvEoQ — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 8, 2022

Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, expliquait : "Sergio a dit une insulte, qui n'est pas personnelle, ce sont des mots vulgaires qu'on utilise tout le temps, je l'entends notamment à l'entraînement. L'arbitre l'a pris pour lui". Les mots en question seraient "puta madre", qu'on peut tenter de traduire par "sa mère la p*te". Une expression très usitée chez les joueurs hispanophones.

Mais le résultat est là : avec un 28e carton rouge en carrière, Sergio Ramos dépasse Cyril Rool d'une tête et devient le deuxième joueur le plus exclu de l'histoire du football. Le premier au classement est inaccessible : il s'agit de Gerardo Bedoya, qui a été expulsé...46 fois.