Mehdi Bayat défend le Qatar : "Qu'on me montre qu'il y a eu 6000 morts sur les chantiers..."

Ancien président de la fédération belge, ex-candidat à l'UEFA, Mehdi Bayat a évoqué la Coupe du Monde à venir, et calmé le jeu.

Les propos de Mehdi Bayat concernant le Qatar vont faire polémique. Dans un grand entretien avec La Dernière Heure, l'administrateur-délégué du Sporting Charleroi a ainsi été interrogé sur la Coupe du Monde qui arrive à grands pas. En tant qu'ex-président de l'Union Belge, Bayat a ainsi suivi de près la préparation de la compétition au Qatar, et a tenu à relativiser les critiques qui s'abattent sur le petit émirat. "À l'époque, j'aurais voté pour le plus beau projet. Si c'était celui du Qatar, j'aurais voté pour le Qatar", affirme-t-il. "La Coupe du Monde, comme son nom l'indique, est à tout le monde (...) Le Moyen-Orient ne l'a jamais accueillie, donc cela se justifie".

Et les polémiques concernant les victimes sur les chantiers de construction ? "De l'hypocrisie", balaie Mehdi Bayat. "En tant que dirigeant de club, ce qui me gêne, c'est la date. Mais il fait 50° en été, ce n'était donc pas possible d'y jouer en juin-juillet. Pour le reste, qu'on vienne me montrer qu'il y a eu 6000 morts sur les chantiers", lâche le président carolo. "Je parle régulièrement avec des sociétés belges qui ont construit des stades sur place et je sais comment les choses se sont passées. Le Qatar est un exemple de ce que doivent faire les autres pays de la région au niveau du droit du travail et de la traite des êtres humains".

Malgré les rapports accablants, Bayat appelle donc à la patience : "Ce sont de jeunes pays. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'est le Moyen-Orient. Il faut leur laisser le temps d'écrire leur histoire", insiste-t-il. Chacun se fera son opinion.