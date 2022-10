"Honteux", le président de la Juventus réitère sa confiance en Allegri

La Juve a coulé ce mardi. Les Juventini se sont inclinés face au Maccabi Haifa (2-0) et sont au bord de l'élimination en Ligue des Champions.

"Je me sens honteux et en colère", a déclaré à Sky Sports le président de la Juventus de Turin, Andrea Agnelli, après la déroute de ce mardi soir. "Dans ce genre de situation, vous ne pouvez pas blâmer une seule personne. C'est le groupe entier qui est responsable."

Agnelli a également affirmé son entière confiance en le coach actuel de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri, malgré la pression se faisant de plus en plus insoutenable. "Ce n'est pas la faute du coach si nous ne pouvons même pas réussir un tacle. Allegri va rester, et au moins jusqu'à la fin de la saison."

Allegri a également persisté dans sa volonté de rester sur le banc turinois. "Je ne vais pas me retirer, absolument - parce que c'est un défi maintenant. Quand ça devient plus difficile, c'est encore plus beau", a-t-il déclaré.

SOS, Juve en détresse...