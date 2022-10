Jelle Vossen revient sur le passage de Charly Musonda à Zulte Waregem

Charly Musonda Jr a fait un passage fantôme à Zulte Waregem. Quelques entraînements puis un départ à la sauvette. Jelle Vossen est revenu sur cet épisode.

Ce n'est finalement pas en Belgique que Charly Musonda Jr a signé pour se relancer. Pourtant, son passage à l'entraînement de Zulte Waregem avait fait grand bruit. Jelle Vossen se rappelle du jeune prodige au Gaverbeek : "Bien sûr, on voyait qu'il avait des qualités. Il a un talent extraordinaire", reconnaît l'attaquant dans Sport/Foot Magazine. "Mais physiquement, il n'était pas prêt".

Musonda a donc quitté Zulte Waregem et Vossen pense que les entraînements étaient trop durs pour lui. "Les entraînements de Mbaye étaient assez physiques à l'époque et je crois que c'est devenu trop compliqué pour lui", estime-t-il. "Un matin, il était parti, sans plus d'explications". Musonda a ensuite signé à Levante, en D2 espagnole. Il y comptabilise trois montées au jeu jusqu'ici.