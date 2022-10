La presse espagnole met la pression sur l'Atlético: "Simeone doit chasser ses démons"

Mercredi, le Club de Bruges peut se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des champions, et ce, sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Le club espagnol est dans le dur et Marca tire la sonnette d'alarme.

Alors que le Club de Bruges est en tête avec un neuf sur neuf, Porto, le Bayer Leverkusen et l'Atlético de Madrid ont à peine récolté trois points. Les Espagnols doivent donc gagner mercredi pour conserver leurs chances de passer au prochain tour. Marca se rend compte que ce ne sera pas une tâche facile et met en avant la défense du Club de Bruges, qui n'a pas encore encaissé le moindre but en Ligue des champions cette saison. Jan Oblak a de son côté repêché conq fois le ballon dans ses filets.

Ce n'est pas seulement sur le plan défensif que l'Atlético de Madrid a un problème, mais aussi sur le plan offensif qui lui fait défaut jusqu'à présent. Certes, avec Correa, Felix, Cunha, Morata et Griezmann, elle dispose de grands noms, mais seul le Français a réussi à marquer dans les champions cette saison. Lors de la victoire 2-1 contre Porto, le défenseur Hermoso a marqué l'autre but. "Felix était destiné à diriger le nouveau projet de l'Atlético, mais il n'y parvient pas. Le 4-1-4-1 de Simeone n'aide pas non plus. Felix ne peut pas jouer à gauche en raison de sa faiblesse défensive", affirme Marca.

Le journal espagnol ne voit pas seulement les attaquants passer au travers. "Carrasco a perdu son étincelle. Tout le monde doit revenir à son meilleur niveau pour ne plus souffrir en Ligue des champions. Simeone a des doutes Depuis le retour de Savic, il a abandonné sa défense à cinq avec Witsel. Ce n'est pas nouveau que l'Atlético de Madrid est en difficulté en Ligue des champions. C'est pourquoi, contre le Club de Bruges, il faut chasser les démons", conclut Marca.