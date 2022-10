Malines a perdu de sa superbe et a la peur du vide

Présent dans les european's play-offs la saison dernière, le KV Malines ne parvient pas à digérer le départ de Wouter Vrancken.

Le KV Malines était, la saison dernière, une belle surprise dans notre championnat. C'était, il est vrai, le fruit du travail effectué par le groupe de joueurs et le staff, et ce, sur plusieurs saisons. Une sixième place lors de la saison régulière, avant des play-offs en demi-teinte : la saison malinoise était tout de même réussie.

À la clé, les suiveurs de la Pro League s'accordaient à dire que le jeu pratiqué était positif, offensif, et tout le monde prenait du plaisir à regarder cette équipe. Mais l'été est arrivé... et Wouter Vrancken est parti, tout comme Hugo Cuypers qui porte désormais le maillot de La Gantoise. Shved s'en est aussi allé, tout comme Onur Kaya qui a pris sa retraite du football professionnel.

Pour prendre place sur le petit banc, Danny Buijs est arrivé du FC Groningen. Le Néerlandais travaille avec certains membres de l'ancien staff et est aussi venu avec des connaissances de Eredivisie. Jusqu'ici, les résultats se font attendre, on ne va pas se mentir. 11 points en 11 journées, c'est trop peu pour une équipe qui se veut candidate au top 8.

Cependant, tout n'est pas de la faute au nouveau coach (même si on le sait, c'est souvent le premier qui saute quand ça ne va pas). En effet, on peut se poser des questions à propos des joueurs recrutés sur le mercato. Ces derniers ne manquent pas de qualités, mais ils n'ont pour le moment pas l'impact attendu.

Le plus flagrant, c'est que personne ne sait prendre la succession d'Hugo Cuypers. Julien Ngoy n'a marqué qu'un seul but en 9 rencontres. Malede, venu de La Gantoise, n'a pas encore fait trembler les filets. Sur les côtés, Storm n'a plus le rayonnement de la saison dernière, lui qui espérait un beau transfert l'été dernier.

Avec ces quelques noms, c'est le vrai problème malinois qui est pointé du doigt. L'équipe était offensive la saison dernière, elle a perdu de sa superbe lors de ce championnat. Et quand on a du mal à marquer, on devient fébrile défensivement. La défaite contre Anderlecht est un reflet de leur saison : une belle première période, la conclusion qui fait défaut, le tout avant de craquer en seconde période.

Les faits sont là : Malines n'a que 11 points et regarde plus derrière que devant. Les prochaines rencontres seront importantes d'un point de vue comptable. Ce sera La Gantoise et le Standard au programme. Ce ne sera certainement pas simple.