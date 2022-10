Plus de 1000 supporters anglais seront interdits de Coupe du Monde au Qatar

Les supporters britanniques ne se sont pas montrés sous leur meilleur jour lors des dernières grandes compétitions. Ainsi, environ 1300 d'entre eux seront interdits de déplacement au Qatar.

Alors que la finale du dernier Euro avait été entachée par des bousculades et des violences autour et dans l'enceinte même de Wembley avant le coup d'envoi, le Ministère de l'intérieur britannique a annoncé que 1300 supporters anglais et gallois (les deux nations britanniques qualifiées) ne pourront pas se rendre au Qatar pour la Coupe du Monde 2022.

Ces personnes ont toutes été condamnées par le passé pour des violences liées au football, et sont donc privées de Coupe du Monde afin d'éviter toute récidive. Une décision prise alors que le Qatar a récemment fait savoir les règles assez strictes à respecter sur place lors de la compétition. Tout contrevenant risque une peine de prison allant jusqu'à six mois.