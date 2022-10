Nouveau scandale au PSG : accusé d'avoir des faux comptes numériques, le club dément dans la foulée

Après l'affaire Mbappé de ce début de semaine, le Paris Saint-Germain serait impliqué dans un scandale concernant des campagnes de déstabilisation.

Nouvelle bombe pour le Paris Saint-Germain ce mercredi. Le journal Mediapart a révélé un scandale remontant à la saison 2018/2019 impliquant une agence de communication, employée par le club, pour mettre en place des campagnes de déstabilisation visant des joueurs du club, des membres de la direction et des médias.

Parmi les joueurs visés par cette campagne, Mediapart évoque Adrien Rabiot lorsqu'il ne voulait pas prolonger son contrat mais également Kylian Mbappé. En 2019, lorsqu'il évoque son avenir et le fait de vouloir plus de responsabilités au PSG... ou ailleurs, le compte Paname Squad (un compte dont le PSG aurait voulu donner de la crédibilité) sur Twitter a réagi : "Les supporters parisiens t’aiment beaucoup, tu le sais… T’as fait passer ton “message” ce soir, et quel timing !? Si tu pouvais presser comme ça sur le terrain…"

Dans la foulée de ces révélations, le Paris Saint-Germain a voulu démentir directement : "Le PSG est une marque mondiale et s'engage en permanence avec des agences de médias sociaux du monde entier - locales et internationales - pour promouvoir et célébrer l'excellent travail du club, de ses collaborateurs et de ses partenaires - comme toutes les entreprises. Le club n'a jamais contracté une agence pour porter atteinte à une personne ou à une institution."