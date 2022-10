Will Still nommé entraîneur par intérim au Stade de Reims

L'ancien adjoint du Standard et coach du Beerschot est nommé T1 par intérim à Reims suite à la mise à pied d'Oscar Garcia.

Le Stade de Reims a annoncé ce jeudi la "mise à pied à titre conservatoire" de son entraîneur principal, Oscar Garcia. Un communiqué qui sonne donc la fin des fonctions de l'Espagnol de 49 ans à la tête du club champenois, qui n'était pas présent lors du nul (0-0) face au PSG le week-end dernier pour raisons personnelles.

Garcia officiait depuis juin 2021 en tant que T1 du Stade de Reims. L'année dernière, le club était resté dans la deuxième partie de tableau et avait terminé 12e. Depuis le début de cette saison, Reims n'a pas gagné un match sur 10 journées et pointe à la 15e place.

Ainsi, "l’intérim sera assuré par William Still, actuel entraîneur adjoint", poursuit le communiqué. Selon le journal L'Equipe, l'ancien adjoint du Standard et coach du Beerschot, considéré comme "prometteur", serait amené à rester au moins jusqu'à la Coupe du monde.

Quoiqu'il en soit, les Belges Maxime Busi, Thomas Foket et Thibault De Smet ne seront plus sous les ordres d'Oscar Garcia. Après Der Zakarian (Brest), Bosz (Lyon) et Furlan (Auxerre), il est le 4e coach de Ligue 1 limogé cette saison.