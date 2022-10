"Vous ne parlez jamais de football, et en plus vous ne me croyez jamais"

L'entraîneur du PSG semble en avoir assez de devoir commenter les rumeurs.

Ces dernières semaines, les rumeurs vont bon train au PSG: Kylian Mbappé, Neymar, Messi, les réseaux sociaux, il faut dire que l'actualité a été chargée niveau extra-sportif dans la capitale française. Alors ce vendredi, Christophe Galtier a décidé qu'il en avait marre.

"La première des choses, c'est qu'il faut avoir de la maîtrise, de l'expérience et un certain âge pour gérer au mieux tout cela. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous ne me parlez jamais football. Je suis ici, je suis l'entraîneur du PSG, j'en suis fier et heureux, et finalement, je m'aperçois que match après match, conférence après conférence, on doit parler 1m30 de football sur une conférence de 10 minutes".

"Et quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez pas, puisque vous écrivez le contraire, vous dites l'inverse. Je vous dis que ça se passe bien, qu'ils sont solidaires et vous écrivez l'inverse. Je ne suis pas là pour commenter des rumeurs. Sur Kylian, il y a eu des rumeurs sorties l'après-midi du match, Kylian a eu la meilleure des réponses, il a été performant, le meilleur homme du match. Moi, j'ai plein de défauts, mais je suis très honnête, je ne vous mens pas. Pour vous répondre sur Kylian, non, je n'ai pas parlé de la rumeur, j'ai vu Kylian très sérieux dans la préparation, très investi. "

Voilà qui est dit.