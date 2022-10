En fin de contrat après 8 années remplies de triomphes et de trophées, El Muñeco a décidé de mettre un terme à cette aventure plus que réussie.

Marcelo Gallardo a décidé de quitter River Plate. Le technicien argentin âgé de 46 ans a annoncé, lors d'une conférence de presse, qu'il ne serait plus l'entraîneur de l'équipe professionnelle de River Plate à l'issue d'une saison qui prend fin le 23 octobre.

"C'est l'une décision les plus difficiles de ma vie. Je vais faire une pause. Ce fut une histoire merveilleuse. Merci à tous", a notamment déclaré l'ancien joueur de Monaco et du PSG qui était en poste depuis juin 2014. Avec les Millonarios, il a notamment gagné deux Libertadores (2015, 2018) et le Championnat (2021).