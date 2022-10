Batshuayi retrouve son meilleur niveau : "Il se considère désormais comme le premier attaquant belge"

Michy Batshuayi peut enfin se rendre à nouveau important dans un club. Il a été décisif pour le club turc de Fenerbahçe lors des deux derniers matches et Fuat Capa - entraîneur belgo-turc - voit pourquoi.

"Ce qu'il réalise maintenant, il le doit à la saison dernière", a déclaré Capa à Sporza. "La saison dernière à Besiktas, il a joué 35 fois et maintenant il en récolte les fruits. Il se sent enfin bien et prend confiance en lui. Son train semble être parti."

Michy se débrouille bien actuellement en tant que remplaçant, mais Capa le voit revenir dans le onze de départ prochainement. "Il y a aussi une belle concurrence dans l'effectif avec Valencia, le meilleur buteur du club, et Joao Pedro. Cela fait ressortir le meilleur des attaquants. Et cela profitera surtout à l'équipe nationale."

Parce que cela pourrait être nécessaire étant donné les pépins physiques de Lukaku. "Batshuayi se voit et se considère maintenant aussi comme le premier attaquant de la Belgique et cela affecte aussi ses performances maintenant. La question de savoir s'il pourra conserver cette place dans l'équipe nationale dépend évidemment de la mesure dans laquelle Romelu Lukaku se remettra de sa blessure. Batshuayi est un type complètement différent. Lukaku est un attaquant cible qui joue dos au but, Batshuayi est beaucoup plus agile. Je pense qu'un grand et solide défenseur central préférerait jouer contre Lukaku plutôt que contre Batshuayi."