Les ultras carolos préparent quelque chose : "Game Over"

Visiblement, les Storm Ultras ont très mal pris la mauvaise prestation du Sporting Charleroi à Saint-Trond.

Charleroi reçoit le KV Courtrai ce mardi, et ce ne sera pas dans une ambiance de fête. Après la défaite à domicile face au Standard, et le non-match des Zèbres au Stayen, les Storm Ultras, qui animent traditionnellement la T4 du Mambourg, prévoient quelque chose de spécial pour marquer leur mécontentement. C'est ce qu'ils ont fait savoir via leur page Facebook.

"Simple : rendez-vous demain, tout le monde. Solidarité maximale. Game Over", lit-on dans un premier post ce lundi. Un peu plus tard, les Storm Ultras précisent : "Demain 12h, toutes les informations seront communiquées. On vous demande de venir le plus tôt possible au stade". La cible de cette colère, et donc probablement de l'action prévue, c'est bel et bien Mehdi Bayat, dont des photos sont partagées avec les posts mentionnés. Dans la foulée de la défaite, les ultras carolos s'en prenaient déjà à l'administrateur-délégué du Sporting : "Tous coupables, mais le premier responsable, c'est toi", lisait-on. Ambiance à Charleroi...