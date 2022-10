Une légende du PSG donne un précieux conseil à Kylian Mbappé

Alors que les rumeurs sur une possible envie de partir ont enflé ces derniers jours, le Français a reçu le précieux conseil du Brésilien.

Raí a demandé à Kylian Mbappé de patienter avant de prendre une décision sur son futur. "Les joueurs ont aujourd’hui plus de pouvoir qu’à mon époque. J’ai joué avec Romario et des joueurs qui n’étaient pas faciles à gérer non plus. Il (Mbappé) est tellement talentueux, il a tellement d’envie et il a tellement faim... Une carrière passe vite mais parfois, il faut prendre son temps aussi. Il aura le temps de vivre plein de choses dans sa carrière. S’il ne sent pas bien par rapport à l’ambiance et que tous les détails ne sont pas parfaits, ça arrive", a d'abord expliqué la légende du PSG pour RMC.

"On ne peut pas avoir tout ce qu’on veut à 23 ans. Il faut construire. Il est déjà champion du monde. Il a fait plein de choses, il va faire encore plein de choses. Moi, j’aurais aimé que, de temps en temps, il puisse prendre son temps. Parfois, il y a d’autres solutions. Ce n'est pas ce qu'on avait imaginé mais ça peut marcher aussi. Il faut faire confiance aux gens qui sont à côté", a conclu l'homme de 57 ans.