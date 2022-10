Newcastle et Liverpool assurent le minimum

Suite et pas fin de cette journée de Premier League.

Liverpool s'est-il relancé pour de bon en battant Manchester City cette semaine ? il faut croire que oui puisque les hommes de Jürgen Klopp ont enchaîné avec une victoire contre West Ham ce mercredi. L'adversaire d'Anderlecht en Europa League s'est incliné sur un seul petit but signé Darwin Nunez.

Everton et Amadou Onana (titulaire et sur la pelouse durant les 90 minutes) se sont eux inclinés sur la pelouse de Newcastle. Là aussi, il n'y a eu qu'un seul petit but. C'est Miguel Almiron qui a marqu" le seul but de la rencontre à la 31ᵉ minute.

Dans les dernières rencontres avant le choc de ce mercredi soir entre Manchester United et Tottenham, Brentford et Chelsea se sont quittés sur un nul vierge (0-0), alors que Southampton s'est imposé à Bournemouth (0-1).