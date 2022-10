Neymar aurait refusé deux offres de clubs de Premier League

Le joueur du Paris Saint-Germain a prolongé son bail du côté de la capitale française mais aurait pu prendre la sortie comme les rumeurs l'indiquaient.

Alors que des rumeurs parlaient d'un éventuel départ de Neymar du Paris Saint-Germain, un départ poussé par le club et voulu par un certain Mbappé, le Brésilien est bel et bien resté dans la capitale française.

Cependant, alors que ces rumeurs faisaient grand bruit, deux équipes auraient tenté leur chance avec Neymar. Ainsi, selon El Pais, Newcastle et Chelsea auraient cherché un moyen de signer le Brésilien.

Les Magpies auraient été prêts à mettre 400 millions d'euros sur la table (transfert et salaire compris) pour faire venir Neymar chez eux mais le joueur ne semblait pas intéressé.

Du côté des Blues, l'intérêt semblait plus concret dans les deux sens. Un salaire de dix millions d'euros nets par an aurait été mis sur la table avec un prêt et non un transfert définitif comme option.