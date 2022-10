Après le Ballon d'Or, Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois en lice pour remporter un autre prix européen

Sentiment positif pour nos Diables Rouges après la 66e cérémonie du Ballon d'Or. Thibaut Courtois a remporté le trophée Yachine du meilleur gardien de l'année, tandis que Kevin De Bruyne fut le premier belge de l'histoire sur le podium de ce prestigieux trophée. Notre portier, déçu de sa 7e place finale, reçoit une occasion de se consoler.

Depuis 2011, l'association européenne des clubs attribue chaque année les "Globe Soccer Awards". Pour le prix masculin, Courtois et De Bruyne sont tous deux nominés pour succéder à Kylian Mbappé, vainqueur de la dernière édition. En 2020, Robert Lewandowski avait glané les lauriers. Les trois saisons précédentes, Cristiano Ronaldo l'avait emporté.

Pour cette édition, Benzema, Neymar, Ronaldo, Messi, Lewandowski, Haaland, et Foden ont été nominés aux côtés de nos compatriotes. Le prix sera remis le 17 novembre à Dubaï, trois jours avant le début de la Coupe du Monde.



