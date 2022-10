Bruges piégé : Sylla sera absent plus longtemps après l'appel du Club !

Tel est pris qui croyait prendre. Après l'expulsion d'Abakar Sylla face à Anderlecht, le Club de Bruges avait estimé trop sévère la suspension de 3 matchs ferme proposée, et avait été en appel.

Abakar Sylla avait pourtant été convoqué devant le Comité Disciplinaire, ce qui laissait penser qu'une solution plus sévère avait été à l'étude. Le jeune défenseur s'en était sorti avec 3 matchs de suspension et une "réprimande" de la part du parquet. Insuffisant, pour le Club de Bruges, qui a décidé d'aller en appel de la suspension. Non seulement le Conseil Disciplinaire de l'Union Belge n'a pas entendu la requête du Club, mais Sylla se retrouve désormais avec 4 matchs ferme au lieu de trois (ainsi que 3000 euros d'amende).

Genk, de son côté, avait fait appel de la suspension de trois matchs infligée à Angelo Preciado, expulsé contre OHL. Sans succès, mais sans aggravation de la sanction : Preciado reste suspendu pour trois rencontres ferme.