Thibaut Courtois remercie une légende allemande !

Le gardien des Diables Rouges sait que ce gardien a fait tout changer.

Vainqueur du Trophée Yachine lundi soir, Thibaut Courtois a eu le droit à son interview traditionnelle dans France Football. L'occasion pour l'international belge de se confier sans ménagement sur l'évolution de son poste.

"Le gardien moderne n'est plus juste là pour sauver des buts. Ici à Madrid, je dois aussi commencer le jeu. C'est moi qui, avec la première passe, vais décider comment on va mettre en place l'attaque ou comment on va se sortir de la pression adverse. Aujourd'hui, t'es presque meneur de jeu. Les gardiens sont beaucoup plus importants que ce qu'on peut croire. Mais, naturellement, ça reste un poste spécial. Il y a beaucoup de matches où je touche plus de ballons que mes coéquipiers."

"Aujourd'hui, tu dois vraiment être complet, parce que le poste est plus difficile qu'avant. D'ailleurs, sans un bon gardien, tu ne gagnes pas de trophée. Et dans les trophées de foot, on l'oublie parfois. Si tu regardes les tops 10 du Ballon d'Or ces dernières années, les gens votent plus vite pour un attaquant qui marque des buts que pour un gardien. C'est dommage. Mais on va continuer de prouver que les gardiens sont vraiment importants. Autant que les attaquants."