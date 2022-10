Zinedine Zidane de retour sur un banc ? "Bientôt, bientôt..."

L'ancien coach du Real a donné un indice quant à son retour aux affaires.

Présent lundi au Musée Grévin à Paris pour l'inauguration d'une nouvelle statue à son effigie, Zinedine Zidane été interrogé par RMC Sport au sujet de son futur en tant qu'entraîneur. L'ancien triple vainqueur de la Ligue des Champions sur le banc du Real Madrid a alors donné une réponse qui ravira les plus enthousiastes.

"Bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite", a répondu Zizou.

"Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu."

Dernièrement, Zizou était fortement pressenti au PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. C'est finalement Christophe Galtier qui avait été nommé.