Franky Van der Elst a une idée de la future reconversion de Simon Mignolet

Simon Mignolet vient tout juste de prolonger son contrat au Club de Bruges, mais Franky Van der Elst voit déjà un nouveau travail pour lui.

Simon Mignolet est actuellement l'épine dorsale du Club de Bruges. Il a signé un contrat jusqu'en 2026 avec les Gazelles. Certains voient en Mignolet un futur entraîneur, mais Franky Van der Elst adopte une approche différente.

À l'instar d'Oliver Kahn et d'Edwin van der Sar - par coïncidence, deux autres gardiens de but - je vois bien Mignolet occuper plus tard un rôle sportif au sein d'un club", rexolique-t-il à Het Nieuwsblad.

"Un rôle comme celui de Vincent Mannaert, par exemple. Il est en tout cas assez intelligent pour cela, il a une vision du football et aussi du charisme."