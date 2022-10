Le président de la FFF Noël Le Graet nie les accusations de harcèlement sexuel à son égard

Notamment par le journaliste d'investigation français Romain Molina, Noël Le Graet, le président de la Fédération Française de Football, a été accusé à plusieurs reprises de harcèlement sexuel au cours des dernières semaines.

Les dernières semaines ont été mouvementées au sein de la Fédération Française de Football. Entre les problèmes de droits à l'image de Kylian Mbappé, les résultats particulièrement décevants en Ligue des Nations et les accusations de harcèlement sexuel autour du président de la FFF Noël Le Graet, les quelques derniers mois n'ont certainement pas été de tout repos.

Interrogé à ce sujet, Le Graet est sorti pour la toute première fois du silence dans une interview accordée au journal Le Parisien. Comme de manière attendue, le président de la FFF nie toutes les accusations à son sujet. "Ce ne sont pas des accusations, mais des rumeurs qu’on fait circuler sur la base de témoignages anonymes. Je démens totalement et fermement. Je n’ai jamais harcelé personne. Je n’ai pas, davantage, envoyé de SMS. Je n’ai jamais eu le moindre geste déplacé de toute ma vie envers une femme ! Je ne peux pas regretter des choses que je n’ai pas faites. Après, je comprends bien qu’aujourd’hui, on ne peut plus complimenter une femme ou un homme pour son élégance, son sourire, les inviter à un déjeuner pour travailler… Parce que, sorti de leur contexte, exploités par des tiers, ce compliment, cette attention et cette manière de travailler peuvent devenir une arme que l’on peut retourner contre vous, pour vous nuire"