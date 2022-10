Ligue des Champions : Romelu Lukaku monte et marque face à Plzen !

Première montée au jeu et premier but pour Romelu Lukaku !

Big' Rom is back ! Quatre petites minutes après sa montée au jeu (83e), Romelu Lukaku a inscrit le quatrième but des siens (87e) et a scellé la qualification de l'Inter Milan pour les 1/8es de finale de la compétition (4-0). De retour de blessure, le joueur qui appartient toujours à Chelsea montre qu'il est directement décisif, à moins d'un mois de la Coupe du Monde. Après sa réalisation face à Lecce le 13/08 lors de la première journée de Série A, l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht inscrit donc son second but de la saison.

Dans cette rencontre, Mkhitaryan a inscrit le premier but dans la partie, avant que Dzeko ne s'en aille d'un doublé. Les Intéristes envoient donc le FC Barcelone en Europa League.