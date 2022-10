Romelu Lukaku sur le banc de l'Inter pour le match de Ligue des Champions contre Plzen !

Le Diable Rouge voit enfin le bout du tunnel !

Cela faisait depuis la fin du mois d'août que Romelu Lukaku n'avait plus foulé les terrains. Dernièrement, les nouvelles se faisaient de plus en plus rassurantes et permettaient d'espèrer un retour du Diable Rouge.

Si le match de samedi dernier contre la Fiorentina s'était finalement révèlé trop court pour Big Rom, son coach, Simone Inzaghi avait affirmé que tout serait mis en oeuvre qu'il fasse partie du groupe qui reçoit le Viktoria Plzen ce mercredi soir (18h45) en Ligue des Champions.

Chose promise, chose due : Lukaku est sur le banc pour cette rencontre. "Romelu travaille dur et montre beaucoup d'enthousiasme. Il fait clairement des progrès. Ces derniers mois, il a manqué de nombreux matchs et son absence a été une perte pour nous", a déclaré Inzaghi en conférence de presse d'avant-match.