Coupe du Monde 2022 : l'Australie premier pays à officiellement dénoncer le Qatar

L'équipe nationale australienne est devenue la première à officiellement prendre position pour dénoncer les conditions de travail des ouvriers et les victimes sur les chantiers au Qatar.

Ce jeudi, l'équipe nationale d'Australie a publié un communiqué afin de dénoncer les souffrances des travailleurs sur les chantiers de la Coupe du Monde 2022. "Lors des dernières années, nous avons travaillé afin d'en apprendre et d'en savoir plus sur la situation au Qatar", commence ce communiqué des Socceroos. "Nous reconnaissons les progrès significatifs qui ont eu lieu au Qatar ces dernières années pour reconnaître et protéger les droits des travailleurs et encourageons tous les acteurs à poursuivre dans cette voie".

"Toutefois, nous avons également appris que la compétition a été associée à la souffrance de travailleurs émigrés et de leurs familles, et cela ne peut être passé sous silence", lit-on ensuite. L'Australie va donc en partie dans le sens du Qatar, qui affirme que depuis 2010 et les critiques nombreuses à l'encontre du comité organisationnel de la compétition, des mesures ont été prises pour améliorer les choses. Les Socceroos estiment cependant ces mesures "incohérentes et améliorables".

Notons que l'Australie a également pris position contre la persécution des minorités LGBTQ+ au Qatar, l'international australien Josh Cavallo ayant fait son coming-out cette année et fait savoir sa crainte de se rendre au Qatar.