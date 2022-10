Un ancien Parisien a peur.. du Stade Vélodrome

Il va venir y jouer sa qualification pour le prochain tour de la Ligue des Champions dans quelques jours.

Le groupe D de la Ligue des Champions est finalement magnifique. Avant de disputer la dernière journée, les quatre équipes présentes peuvent encore se qualifier. Tottenham, Francfort, Marseille et le Sporting se tiennent en un seul petit point.

Tottenham, qui est passé à un VAR de la qualification pour le tour prochain ce mercredi, devra venir défendre et assurer sa qualification sur la pelouse du stade Velodrome, à Marseille. Ce sera défaite interdite pour les Spurs. Lucas Moura, joueur de Tottenham et ancien du PSG, se montre un peu inquiet à l'idée de venir chercher cette qualification dans la Cité Phocéenne.

"Ce sera très chaud, on sait comment cela se passe à Marseille. Moi, je sais que Marseille, c'est très fort là-bas. Les supporters vont faire la folie et ils vont pousser leur équipe", a prévenu le Brésilien au micro de beIN Sports après le nul de son équipe contre le Sporting. C’est normal, mais il faut bien préparer cette rencontre et arriver avec la tête fraîche et faire notre match pour se qualifier."