Les supporters belges reçoivent des "consignes" pour la Coupe du monde au Qatar : "Ivre en public : six mois de prison"

Les quelque 600 supporters belges qui voyagent ont reçu une séance d'information sur les choses à faire et à ne pas faire une fois sur place pour le Mondial.

La Coupe du monde commence dans un peu moins d'un mois et Jeremy Lübbert, l'agent de sécurité qui sera également au Qatar, a donné un texte et des règles que devront suivre les supporters, à Het Laatste Nieuws.

"Il est interdit de se déshabiller ou de rester dévêtu. T-shirt enlevé ? C'est non. Aucun alcool ne sera en vente dans les stades. Mais en dehors des stades et dans le fan village de la Fifa. En général, il est interdit de boire de l'alcool si vous n'avez pas encore 21 ans. Être ivre ou boire de l'alcool dans des lieux publics peut entraîner une peine de six mois de prison", a déclaré Lübbert.

La coordinatrice de voyage Carolien Van Hoecke appelle les supporters à ne pas apporter de bières dans leurs bagages. "Il est absolument interdit d'apporter de l'alcool. Quant au code vestimentaire, nous vous recommandons également de vous couvrir les genoux et les épaules dans tous les lieux publics, tels que les magasins et les musées. Les shorts sont bien sûr autorisés sur la plage ou dans l'hôtel. Encore une chose, montrer publiquement de l'affection ne fait pas partie de la culture et nous demandons à tout le monde de respecter cela."