Avec Ramazani, Almeria remonte le Celta Vigo

Beau résultat des Rojiblancos, avec le jeune Belge monté en cours de jeu.

Tout avait pourtant mal commencé pour Almeria ce samedi. Après 25 minutes de jeu, Veiga ouvrait le score sur un assist de l'ancien du Barça, Carles Perez. Le même Veiga se faisait exclure juste avant la mi-temps.

A 10 contre 11, Almeria prenait sa chance et revenait au score à la 52e via Lazaro. Les Rojiblancos prenaient même l'avantage, avec De La Hoz qui marquait 8 minutes plus tard. Almeria a ensuite tenu bon et a enfoncé le clou en tourte fin de match via Eguaras.

Largie Ramazani (2 buts cette saison) est monté au jeu directement après le second but des siens (61e). Le Belge n'a pas été décisif, mais enregistre sa 12e apparition en 12 journées de Liga. Une belle preuve de régularité de la part de l'international U21.