Locht est revenu sur la fin de collaboration entre Leye et le Standard : "Mbaye avait fait des choix forts"

Désormais à la tête de Zulte Waregem, le technicien sénégalais va retrouver son ancien club, où tout ne s'était pas déroulé comme prévu en bord de Meuse.

Il y a un peu plus d’un an (le 1er octobre 2021), la défaite à Malines avec un envahissement de terrain des supporters liégeois avant le début de la seconde mi-temps, avait sonné le glas de Mbaye Leye comme entraîneur du Standard. Alors que le Sénégalais va retrouver son ancien club ce samedi, le CEO des Rouches Pierre Locht est revenu sur la fin de collaboration entre l'actuel coach de Zulte et le matricule 16.

"Les résultats étaient compliqués, Mbaye a fait des choix forts. C'était aussi sa volonté, et c'est clair que quand on effectue des choix forts, il y a plus de joueurs insatisfaits dans le vestiaire que quand on essaie de satisfaire un peu tout le monde. Il y a différentes manières de gérer un vestiaire, et Mbaye a la sienne", a expliqué le dirigeant liégeois dans l'émission Eleven Insiders sur Eleven Sports. "C'était ses choix en partie et non ceux du directeur sportif. On sait aussi à ce moment-là que les relations au niveau du club n'étaient pas hyper harmonieuses. Il ne faut pas se le cacher. Cela ne facilitait pas les choses. Toutefois, quand la dynamique de résultats est compliquée et qu'il y a des tensions au sein du club, ça devient très difficile pour un entraîneur de performer. C'était donc compliqué pour Mbaye au Standard à ce moment-là", a conclu Locht.