Marc Brys annonce une mauvaise et deux bonnes nouvelles : "Il doit faire des progrès tous les jours"

Après un 1/9, l'OH Leuven a reculé à la 8ème place du classement. Avec la réception de La Gantoise à l'horizon, les Louvanistes cherchent à se remettre sur les rails avec une victoire à domicile.

Mais ce sera sans Ewoud Pletinckx. Le jeune défenseur a subi une commotion cérébrale lors du match de la semaine dernière contre le STVV et sera absent pour un certain temps, selon l'entraîneur Marc Brys. "Il est difficile d'estimer le temps que cela prendra. Il doit y aller tranquillement et faire des progrès tous les jours", a expliqué Brys.

Brys essaie de considérer la blessure de son défenseur qui n'a pas encore manqué de minutes comme une opportunité pour le reste. "La blessure d'un joueur titulaire ouvre des opportunités pour les autres. Le noyau est un peu plus large que ces dernières années", estime-t-il.

Et il y a aussi des nouvelles positives à prendre à Den Dreef, car Brys récupère deux joueurs malades. "Thorsteinsson et Tamari sont de retour après leur maladie."