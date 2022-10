Courtois est mécontent de l'arbitrage en Liga: "En Ligue des Champions, on ne siffle pas cela"

Le Diable Rouge et le Real Madrid ont perdu deux points à domicile ce week-end.

Le Real Madrid a concédé le nui (1-1) contre Girona dimanche. Le but encaissé est intervenu après un penalty controversé. Thibaut Courtois était donc particulièrement déçu après le match.

Courtois a vu sa clean-sheet partir en fumée à cause du penalty. "Lors des discussions avec les arbitres, ils nous ont dit que ce n'est pas une faute de main si cela vient après un rebond sur son propre corps", a soupiré Courtois après coup. "Je ne pense pas qu'ils sifflent ça en Ligue des champions. Ils ont pensé que c'était une main à siffler et c'était tout. C'est vraiment rare. Parfois, c'est sifflé, parfois non. Nous ne savons plus rien non plus."

Malgré cette perte de points, le Real Madrid reste en tête de la Liga. Il possède toujours un point d'avance sur le FC Barcelone, qui a lui-même réussi à s'imposer face à Valence.