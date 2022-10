Xabi Alonso se méfie du Club de Bruges: "Pour les battre, nous devrons disputer un match complet"

Le Club de Bruges jouera mardi contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions. Leur entraîneur Xabi Alonso est méfiant et veut voir une performance "complète" de son équipe.

"Je ressens de la motivation, de l'énergie, de l'intensité", a déclaré Alonso ce lundi en conférence de presse et dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "C'est aussi ce dont on a besoin en Ligue des champions. Chaque minute peut être importante. Demain est notre dernier match de groupe et le plus petit détail peut être décisif à ce moment-là."

Leverkusen peut également encore se qualifier en Europa League si l'Atletico Madrid perd des points au FC Porto, mais Alonso ne veut pas miser là-dessus "Si nous voulons encore avoir une chance, nous devons gagner demain. Toute notre préparation est axée sur ce point. Nous devrons réaliser une performance complète."

Dans le match aller, le Club avait gagné 1-0 contre Leverkusen. Abakar Sylla a marqué l'unique but de ce match.