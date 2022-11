Coupe du Monde 2022: le Danemark, une surprise attendue

La Coupe du Monde débute dans moins d'un mois. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Place au Danemark, une équipe homogène que tout le monde redoute.

L'équipe du Danemark est sur le devant de la scène depuis plusieurs mois. Tout d'abord, il y a eu l'arrêt cardiaque d'Eriksen lors du dernier Euro 2020 (2021 pour les intimes). Ensuite, la performance de l'équipe durant cet Euro aura été remarquable avec une demi-finale.

Dans la foulée, en Ligue des Nations et dans un groupe comprenant les deux finalistes de la dernière Coupe du Monde, le Danemark a terminé à la deuxième place derrière la Croatie et devant la France, pays que le Danemark va une nouvelle fois retrouver lors d'une phase finale (Comme lors de l'Euro 1992, comme lors de la Coupe du Monde 1998, ou encore de l'Euro 2000).

Puis surtout, le Danemark s'est fait remarquer ces derniers mois en affichant clairement un boycott de cette Coupe du Monde au Qatar, tout comme l'Australie... qui sera aussi dans le même groupe dans quelques semaines à Doha.

Mais parlons sport ! Cette Coupe du Monde sera la sixième de l'histoire du pays (1986, 1998, 2002, 2010 et 2018). Le meilleur résultat du pays, c'est un quart de finale en 1998. Ils avaient été éliminés par le Brésil sur le score de 3-2 et malgré une performance 5 étoiles d'un certain Brian Laudrup. En 2018, le Danemark était... dans le groupe de la France (again), du Pérou et de l'Australie. Deuxième du groupe, le Danemark avait affronté la Croatie en huitième de finale et avait été éliminé aux tirs au but.

Un groupe plutôt que des individualités

Depuis cette coupe du monde, le Danemark est devenu une nation solide, qui peut rivaliser avec les grands au point même de s'imposer au Stade de France. Sans grande star, avec un Eriksen qui peine à retrouver son niveau (et c'est bien normal), le Danemark est une vraie équipe qui sait souffrir ensemble et qui peut compter sur des talents offensifs comme Skov Olsen du club de Bruges.

Bref, le Danemark est une équipe redoutable et redoutée et même si elle n'est pas très bien cotée, si elle se retrouve en quart de finale, ce sera une petite surprise. Une surprise attendue au tournant.