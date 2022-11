La présélection de la Croatie, adversaire des Diables Rouges à la Coupe du monde

8 noms seront alors retirés de cette liste afin que cette dernière affiche 26 joueurs. Dalic devra avoir fait ses choix d'ici le 9 novembre.

Des stars comme Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter Milan) ou Ivan Perisic (Tottenham, ex-Bruges) seront évidemment retenus dans la lise définitive.

La Croatie, vice-championne du monde en titre, affrontera la Belgique le 1er décembre, lors de la dernière journée des phases de groupe.

Here is #Croatia preliminary squad for the upcoming @FIFAWorldCup in Qatar - it includes 34 names! 🥁 #Family



🔜 Final squad to be presented on 9 November 🇭🇷#WorldCup #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/MR3lEbrzS7