Wouter Vrancken sait ce que Bilal El Khannouss doit améliorer avec Genk

Bilal El Khannouss fait sensation dans le jeu cette saison avec le Racing Genk, mais il lui manque encore les statistiques pour concrétiser cela.

Bilal El Khannouss (18 ans) est l'une des révélations de cette première moitié de saison. Le produit du centre de formation de Genk est le titulaire surprise de Wouter Vrancken, et montre de très belles choses au poste de milieu offensif. Seul problème : ses statistiques. Avec un seul assist en 15 rencontres, El Khannouss n'est pas assez décisif. "Il doit travailler là-dessus", reconnaît Wouter Vrancken dans Extra Time.

"Mais il ne doit pas chercher expressément les buts et les assists. Il doit s'assurer de venir dans la zone où il est possible d'être décisif", explique l'entraîneur de Genk. "Bilal ajoute de la stabilité à l'équipe, mais je crois qu'il peut être encore plus décisif. Ca ne se travaille qu'en jouant". Comme le rappelle Vrancken, El Khannouss n'a que 18 ans. "Il est encore jeune mais a le profil pour devenir un leader. Le plus important est son envie de s'améliorer".