Palmeiras renforce son record de titres de champion du Brésil

Après la Supercoupe sud-américaine et le Championnat de l'État de Sao Paulo, Palmeiras a décroché mercredi son troisième titre de l'année en remportant le Championnat du Brésil.

À trois journées de la fin de la saison, Palmeiras ne peut plus être rejoint en tête du Championnat brésilien et a donc fêté son 11e titre en écrasant Fortaleza (4-0) devant ses supporters, venus en nombre malgré le froid et la pluie. Le "Verdao" renforce ainsi son record de titres de champion du Brésil (11), devant Santos (8), Corinthians et Flamengo (7), et Sao Paulo (6).

Sous les ordres d'Abel Ferreira, arrivé à la tête de l'équipe depuis novembre 2020, Palmeiras a décroché deux fois la Copa Libertadores (2020, 2021), ainsi que la Coupe du Brésil (2020), la Supercoupe sud-américaine (2022) et le Championnat de l'Etat de Sao Paulo (2022)