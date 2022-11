Coupe du monde au Qatar : la FIFA demande aux pays qualifiés de "se concentrer sur le football"

La tenue de la Coupe du monde 2022 au Qatar attire toujours autant les questionnements et controverses, à deux semaines de l'évènement.

Sky Sports a récemment révélé le contenu d'une lettre envoyée par la FIFA aux 32 pays participant à la prochaine Coupe du monde. Cette dernière, signée par le président de l'instance, Gianni Infantino, et Fatma Samoura, secrétaire générale, demande à ce que "le football ne soit pas entraîné dans toutes les batailles idéologiques et politiques qui existent dans le monde".

"Concentrons-nous maintenant sur le football, s'il vous plaît. Nous savons que le football ne vit pas dans son monde et nous sommes également conscients qu'il existe de nombreux défis et difficultés de nature politique partout dans le monde. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas le football être entraîné dans toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent. À la FIFA, nous essayons de respecter toutes les opinions et croyances, sans donner de leçons de morale au reste du monde."

"Une des grandes forces du monde est sa diversité, et si l'inclusion signifie quelque chose, c'est le respect de cette diversité", poursuivent ensuite les deux dirigeants. "Aucun peuple, aucune culture ou nation n'est 'meilleur' qu'un autre. Ce principe est la pierre angulaire du respect mutuel et de la non-discrimination et une des valeurs fondamentales du football. Alors, s'il vous plaît, souvenons-nous tous de cela et laissons le football au centre de l'attention."