🎥 De Bruyne décisif avec City, Trossard et Mitoma à la fête avec Brighton

Deux Diables Rouges décisifs cet après-midi en Premier League: Kevin De Bruyne a provoqué le penalty décisif pour City contre Fulham, Leandro Trossard a délivré un assist avec Brighton à Wolvrhampton, dans un match qui a également souri à deux anciens Unionistes.

Manchester City repasse; provisoirement, devant Arsenal en Premier League, mais les Sky Blues ont souffert contre Fulham, samedi après-midi (victoire 2-1). City avait pourtant ouvert le score via Alvarez dès la 17e minute de jeu, mais Joao Cancelo a mis son équipe en difficulté à la demi-heure: le Portugais a provoqué un penalty et a été exclu dans la foulée. Andreas Perreira ne s'est pas fait prier pour remettre les deux équipes à égalité.

L'équipe de Pep Guardiola ne voulait pourtant pas en rester là. City a poussé jusqu'au bout et si le premier but d'Haaland, sur un assist de De Bruyne, a été refusé pour une position de hors-jeu, le Norvégien a eu une seconde chance dans le temps additionnel... suite à un penalty provoqué par son équipier belge. Suffisant pour offrir la victoire aux Mancuniens qui reprennent la tête du championnat avec un point d'avance sur Arsenal, qui se déplace à Chelsea dimanche après-midi.

2⃣-1⃣ | Cette fois @KevinDeBruyne offre un but valable à Haaland en provoquant ce pénalty 🇧🇪@ErlingHaaland en profite pour marquer son 18e but de la saison ⚽😱#PL #PremierLeague #MCIFUL pic.twitter.com/BBI7UYQDkc November 5, 2022

Match indécis également à Wolverhampton où Brighton City a dû attendre la 83e minute pour émerger et s'imposer (2-3). Une rencontre dans laquelle trois anciens de Pro League se sont illustrés. L'inévitable Leandro Trossard, d'abord. Le Diable Rouge a délivré l'assist à Adama Lallana sur le but d'ouverture.

Mais aussi les deux anciens Unionistes Kaoru Mitoma et Deniz Undav. Le Japonais a inscrit son tout premier but en Premier League, l'Allemand a donné le ballon à Pascal Gross sur le but de la victoire en fin de match.