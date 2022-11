Karim Benzema se confie sur sa relation avec Zidane au Real Madrid : "Il savait que j'allais avoir de l'influence"

L'international français a reçu le premier Ballon d'or de sa carrière des mains de son ancien entraîneur et idole.

On le sait : Karim Benzema et Zinédine Zidane entretiennent une relation particulière sur et en dehors de terrain. Si Zizou est celui qui a remis le Ballon d'or à l'international français récemment, il a surtout été son entraîneur au Real Madrid.

Dans un live Twitch du streameur Zack Nani, "KB9" s'est confié sur sa relation avec "ZZ" et a fait une révélation quand les deux hommes évoluaient encore dans le club de la capitale espagnole.

"Zizou, pour qu'il soit content de mon match, il fallait que je touche un maximum de ballons, tout simplement. Ce n'était même pas 'va marquer trois buts'. Il me disait 'quand je vois que tu touches un maximum de ballons, je sais que tu vas faire un grand match'. Parce qu'il savait que j'allais avoir de l'influence."