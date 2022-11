Xavi n'a pas caché sa déception : "Manchester United est la pire équipe contre laquelle nous aurions pu tomber"

Le FC Barcelone n'a décidément pas de chance avec les tirages au sort. Après celui de la phase de poules de la Ligue des Champions, qui l'a vu tirer le Bayern Munich et l'Inter Milan, le club blaugrana a hérité de Manchester United en barrages pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Xavi n'a pas caché sa déception. "Le tirage au sort nous a réservé l'adversaire le plus difficile, une fois de plus. Manchester United est une grande équipe, la pire contre laquelle nous aurions pu tomber. Nous devrons être très compétitifs parce qu'ils se sont beaucoup améliorés depuis l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc. (...) Gagner la Ligue Europa ? Nous allons nous battre pour ça, analyser l'adversaire et essayer. C'est un défi et nous le relèverons parce que le Barça n'a jamais remporté cette compétition", a confié le technicien barcelonais.