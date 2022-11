🎥 Le but incroyable (et chanceux) du gardien du Benfica B

Il n'affrontera certainement pas le Club de Bruges avec l'équipe A, mais Samuel Soares, gardien réserviste de Benfica, a marqué les esprits.

Lors d'un match de Benfica B face au CD Trofense, Samuel Soares, gardien lisboète, a inscrit un splendide but sur un long dégagement. Evidemment un peu chanceux, son envoi survole tout le monde et va heurter la barre transversale adverse...avant de rentrer via le dos de son homologue dans les filets. Benfica B était mené et l'a finalement emporté 1-2 !