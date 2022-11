Coupe du Monde 2022 : mission sixième étoile

La Coupe du Monde débute dans moins d'un mois. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Place au Brésil, grand favori.

20 ans ! Cela fait 20 ans que les quintuples champions du monde brésiliens n'ont plus soulevé la Coupe du Monde. C'était au Japon et en Corée, Ronaldo jouait toujours et cela semble si loin. Depuis, les Auriverde en ont connu des vertes et des pas mûres. Une élimination en quart en 2006 et en 2010, un gros traumatisme allemand à domicile en 2014 et une défaite contre nos Diables, encore une fois en quart, il y a 4 ans.

Mais cette année, le Brésil y croit dur comme fer. Tout d'abord, quand on se permet de laisser Firmino à la maison, cela veut dire qu'il y a de la ressource dans cette équipe et que son potentiel offensif est énorme. Ensuite, la défense est plus solide qu'il y a 4 ans. Enfin, Neymar est dans la forme de sa vie parisienne et est déterminé.

La surprise : Dani Alvès

L'ancien joueur de Séville, du FC Barcelone, du PSG et dernièrement de Pumas, Dani Alvès, fait partie de cette sélection. Du coup, le défenseur, milieu, ailier polyvalent pourrait devenir le plus vieux joueur disputer une rencontre en Coupe de Monde. Une sélection un peu inespérée pour Alvès, qui pourrait avoir remporté tous les trophées internationaux si jamais son pays l'emporte à Doha.

Le Brésil est reversé cette année dans le groupe G avec la Suisse, la Serbie et le Cameroun. Trois adversaires plus ou moins de même niveau, sans petit poucet mais aussi sans réel adversaire si les Brésiliens jouent à leur niveau. En cas de qualification, ils affronteraient un pays du groupe H composé du Portugal, du Ghana, de l'Uruguay et de la Corée du Sud. Rien de bien fou, il faut l'avouer.

Le Brésil part donc en mission : celle de non seulement mettre une sixième étoile sur le maillot, mais aussi de remporter pour la troisième fois la Coupe du Monde avec ce trophée bien connu. Du coup, d'après les règles de la FIFA, le Brésil conserverait la Coupe à vie. Nous aurions droit à un autre trophée dans 4 ans aux USA, au Mexique et au Canada. Mais cela, c'est une autre histoire.